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Ağrı'da tırın lastiklerinde uyuşturucu ve kaçak ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da tırın lastiklerinde uyuşturucu ve kaçak ilaçlar ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, tırın lastiklerine gizlenmiş 123 bin 800 uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı tıbbi ilaçlar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırın lastiklerinde yoğunluk tespit etti ve yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ve kaçak ilaçlar bulundu. Sürücü ise gözaltına alındı.

Ağrı\'da tırın lastiklerinde uyuşturucu ve kaçak ilaçlar ele geçirildi
10.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:16
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tırın lastiklerine gizlenmiş 123 bin 800 uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı tıbbi ilaçlar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan gelerek gümrük sahasına giriş yapan A.Ö. idaresindeki tırın 2 lastiğinde X-ray taraması sonucu yoğunluk tespit etti.

Tırın 2 lastiğini çıkartıp kesen ekipler, 123 bin 800 uyuşturucu hap, 4705 tıbbi ilaç, 340 izotonik su, 5 diyabet iğnesi, 1414 boş ilaç kutusu ele geçirdi.

Ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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