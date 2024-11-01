Ağrı'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Ağrı'da, yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

M.B. idaresindeki 34 NE 5826 plakalı hafif ticari araç, Abide Mahallesi Erzurum Caddesi Bey Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Berat Ensar Akagündüz'e çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise polislerce gözaltına alındı.