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Ağrı'da Türk Kızılay Gönüllüleri Yetim Çocukları Kayak Merkezine Götürdü - Son Dakika
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Ağrı'da Türk Kızılay Gönüllüleri Yetim Çocukları Kayak Merkezine Götürdü

Ağrı\'da Türk Kızılay Gönüllüleri Yetim Çocukları Kayak Merkezine Götürdü

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllülerinin organize ettiği etkinlikte, yetim çocuklar Küpkıran Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eden Türk Kızılay Ağrı Şubesi, yetim çocukların da yanında olmaya devam ediyor. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için düzenlenen etkinlikte, 21 yetim çocuğa ayakkabı hediye edildikten sonra minibüsle kayak merkezine götürüldüler. Gönüllülerle beraber kızaklarla kayan çocuklar, sömestir tatilinin son günlerinde stres atıp keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

03.02.2024 09:23
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Ağrı'da, Türk Kızılay gönüllülerince Küpkıran Kayak Merkezi'ne getirilen yetim çocuklar, kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kentte hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine birçok alanda yardımda bulunan Türk Kızılay Ağrı Şubesi, yetim çocukların da sürekli yanında bulunuyor.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için belirli aralıklarla etkinlikler düzenleyen gönüllüler, son olarak ayakkabı hediye ettikleri 21 yetim çocuğu minibüsle Küpkıran Kayak Merkezi'ne getirdi.

Burada gönüllülerle beraber kızaklarla kayan çocuklar, sömestir tatilinin son günlerinde stres atıp keyifli anlar yaşadı.

Çocukların zaman zaman kızaklarla yarış yapması renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik sonunda gönüllüler tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi Yetim Destek Koordinatörü Zehra Erdevir, AA muhabirine, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların bu tarz etkinliklerle çok mutlu olduğunu belirten Erdevir, şöyle konuştu:

"Bir yıldır ilimizde sürdürdüğümüz Yetim Destek Programı kapsamında 8 ailemiz ve 21 çocuğumuzla projeyi yürütmekteyiz. Bu projemizde çocuklarımıza psiko-sosyal destek, sağlık, ayni, nakdi, burs ve harçlık desteklerini her ay düzenli olarak veriyoruz. Sömestir tatilinde geçen hafta çocuklarımız için voleybol maçı etkinliği düzenledik. Bu hafta da kayak merkezine getirerek güzel ve eğlenceli bir gün geçirmelerini istedik. Çocuklarımız kızaklarla kayıp eğleniyorlar. Hayatlarında ilk defa kızağa binen çocuklarımız var. O kadar güzel bir gün geçiriyorlar ki günün bitmesini istemiyorlar."

Gönüllülerden Neslihan Taşdemir de çocuklarla beraber kendilerinin de keyifli bir gün geçirdiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Türk Kızılay Gönüllüleri Yetim Çocukları Kayak Merkezine Götürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da Türk Kızılay Gönüllüleri Yetim Çocukları Kayak Merkezine Götürdü - Son Dakika
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