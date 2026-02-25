Ağrı'da üniversite öğrencilerine "IBAN Hesap Kiralama"nın zararları anlatıldı - Son Dakika
Ağrı'da üniversite öğrencilerine "IBAN Hesap Kiralama"nın zararları anlatıldı

Ağrı\'da üniversite öğrencilerine "IBAN Hesap Kiralama"nın zararları anlatıldı
25.02.2026 17:29
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ve İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle "Hesap Kiralama, Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike" programı düzenlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ve İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle "Hesap Kiralama, Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike" programı düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Ahmed Cevdet Paşa'nın Mecelle adlı eseriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Devletin asli görevlerinden birisinin adalet olduğunu belirten Bozkurt, "Günümüzde dijitalleşmenin artmasıyla özellikle sanal iletişim ağlarında, dijital platformlarda, özellikle gençleri hedef alan bazı paylaşımların olduğunu görüyoruz. Kolay para adı altında özellikle hedef kitleye yönelik bazı cezbedici, caydırıcı, yanıltıcı içerikleri görüyoruz. Hepimiz dijital dünyayla içli dışlıyız." diye konuştu.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğuna ve özellikle bu tür konularda daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkati çeken Bozkurt, şöyle devam etti:

"Özellikle dijital mecralardaki yanıltıcı, geleceğinizi tehlikeye düşürecek bu içeriklere karşı çok dikkatli olalım. Haz ve hız çağı dediğimiz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Genç, Farsça bir kelime ve hazine demek. İnsan gençken bir hazine, define sahibidir. Genç nesillerimizin güçlü ve akıllı oldukları bu zaman diliminde çok çok dikkat etmeleri gerekiyor."

"Dolandırıcıların en etkili olarak kullandıkları kavram kolay para"

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ise dolandırıcılık suçlarının ülkede yoğun bir şekilde gençleri hedef aldığını, iş yüklerinin üçte birini kapsadığını anlattı.

Genelde lise son sınıf ve üniversite öğrencilerinin hedef alındığını ifade eden Çalış, "Dolandırıcıların en etkili olarak kullandıkları kavram kolay para. Biz de öğrenci olduk, öğrenciliğimiz yıllarında ekonomik güçlükler yaşadığımız dönemler mutlaka oldu. Bu dolandırıcı sıfatlı insanların da size yaklaşırken ilk kurduğu cümle ne yazık ki kolay para kavramı altında şekilleniyor." dedi.

Öğrencilere IBAN hesaplarını başkalarına kullandırmamaları yönünde uyarılarda bulunan Çalış, şunları kaydetti:

"Basit bir IBAN kiralama ya da kullandırmayla muhatap olacağınız basit dolandırıcılık suçunun alt sınırı 1 yıl, üst sınırı 5 yıl hapis cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılık suçunun alt sınırı 3 yıl, üst sınırı 10 yıl hapis cezasıdır. Sizin IBAN'larınız kullanılarak suçtan elde edilen gelirlerin aklanması söz konusu olabiliyor. Bu da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçu, bunda da 3 yıldan 7 yıla kadar bir hapis cezası söz konusudur. Bu saydığımız suçların hepsi üst sınırları itibarıyla herhangi bir kamu görevi yapmanıza veya bir özel sektörde iş bulmanıza engel suçlardır. Adli sicil kayıtlarınızda yargılama, hapis cezası kesinleşmesi sonucunda bu suçlar ne yazık ki başlamayan mesleki kariyerinizi bitiriyor."

Ağrı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Fatih Aydoğan da sunum yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, adliye personeli ve öğrenciler katıldı.

