Ağrı\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 69 Gözaltı

AĞRI merkezli 8 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 65'i tutuklandı, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Yasa dışı bahis' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı çalışma yürütüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 Mart'ta Ağrı merkezli İstanbul, Kastamonu, Rize, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

4 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Operasyonda kripto para, borsa ve banka hesaplarında toplam 4 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu. Aramalarda 49 cep telefonu, 3 laptop, 6 ofis telefonu, 1 tablet, 1 hard disk ele geçirildi; 5 silah ve 93 mermi ile çok sayıda doküman ve başkalarına ait olduğu belirlenen kredi/banka kartları da bulundu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun çalışmalarında, 9 Mart'ta gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemi altında Ağrı Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık ifadesi sonrası 1 kişi serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 65'i tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.