Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı, etkili olan gök gürültülü sağanak sel felaketine yol açtı - Son Dakika
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Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı, etkili olan gök gürültülü sağanak sel felaketine yol açtı

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Ağrı'nın Eleşkirt, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde etkili olan sağanak yağış beraberinde yıldırım düşmesine neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu Eleşkirt ilçesinde bir çoban yaralanırken, sel suları ekili arazilere ve evlere zarar verdi. Ayrıca, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde de etkili olan sağanak yağış, ekili arazilerde zararlara yol açtı.

10.07.2024 01:57
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Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı

Etkili olan gök gürültülü sağanak sel felaketine yol açtı

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Eleşkirt ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış beraberinde yıldırım düşmesine neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu ilçede bir çoban yaralanırken, sel suları ekili arazilere ve evlere zarar verdi.

Eleşkirt'te etkili olan sağanak yağışla birlikte yıldırımlar düşmeye başladı. Yayladüzü Beldesi kırsalında hayvan otlatan 18 yaşındaki Muhammed Kasacı, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kasacı'yı ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kasacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldırımın yanı sıra Eleşkirt'te sağanak yağış sele dönüştü. İlçeye bağlı Akyumak köyünde sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi. Bir otomobil sel sularına kapılırken, 4 araç ve 4 evde de hasar oluştu. Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde de etkili olan sağanak yağış, ekili arazilerde zararlara yol açtı. Sel suları altında kalan ürünler büyük ölçüde zarar gördü.

Kaynak: İHA

Eleşkirt, Tutak, Ağrı, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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