Ağrı Dağı'nda dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda, yaz havası eteklerde yaşanırken zirvede kış şartları devam ediyor. Yerli ve yabancı dağcılar, zorlu hava koşullarına rağmen zirveye tırmanmaya devam ediyor. Dağcılar, kar manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

21.06.2024 18:05
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Ağrı Dağı'nda dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı

ERZURUM - Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda, eteklerinde yaz havası yaşanırken zirvesinde ise adeta kara kış yaşanıyor. Buna rağmen yerli ve yabancı dağcılar, zirveye tırmanışlarına devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri ve zirvesi haziran ayına rağmen hala kar yağışı, fırtına ve sis ile mücadele ediyor. Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, yerel rehber Resul Civaş eşliğinde kar, tipi ve fırtınaya rağmen zirve tırmanışı yaptı. Zorlu hava şartlarına rağmen zirveye ulaşan dağcılar, burada anı fotoğrafları çekerek bu özel anı ölümsüzleştirdiler. Dağcılar, zirvede kar manzarasının eşliğinde dinlendikten sonra inişe geçtiler. Dağcılar, Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar yağışının haziran ayında da devam etmesine şaşırdıklarını ve bu tırmanışın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiler. Yerel rehber Resul Civaş ise, Ağrı Dağı'nın zirvesinde kış mevsiminin hakim olduğunu, dağcıların tırmanışa çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Zirve tırmanışının zorlu hava şartlarına rağmen güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Civaş, "Dağcılarımız, kar, tipi ve fırtınaya rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Bu, hem onların cesaretlerini hem de deneyimlerini gösteriyor. Ağrı Dağı her zaman zorlu bir dağ olmuştur ve zirveye ulaşmak her zaman kolay değildir. Bu nedenle, dağcıların tırmanışa çıkmadan önce gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmaları gerekiyor." dedi.

Civaş, Ağrı Dağı'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade ederek, dağcıları Ağrı Dağı'nı ziyaret etmeye davet etti. Ağrı Dağı, yaz-kış dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Zirveye ulaşan dağcılar, eşsiz manzaranın ve zorlu tırmanışın keyfini çıkarıyor.

Ağrı Dağı\'nda dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı - Son Dakika

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