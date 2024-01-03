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Ağrı Dağı'nda düşüp yaralanan Ukraynalı dağcı: 'Türklere minnettarım' - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda düşüp yaralanan Ukraynalı dağcı: 'Türklere minnettarım'

Ağrı Dağı'na tırmanan ve düşerek yaralanan Ukraynalı dağcı, Türklere teşekkür etti. Hastaneden çektiği video ile minnettarlığını ileten dağcı, Türk insanlarına ve yardım eden rehberlere teşekkür etti.

03.01.2024 - 19:46,
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Ağrı Dağı'nda düşüp yaralanan Ukraynalı dağcı: "Türklere minnettarım"

AĞRI - Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan be düşerek yaralalan Ukraynalı dağcı, kendisine yardım eden Türklere teşekkür etti.

Ağrı Dağı'na 2024 yılının ilk tırmanışını 4500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta yer alan Ukraynalı dağcı Danil Odynets, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düşmüştü. Türk ekipler tarafından hastaneye götürülen ve burada tedavi altına alınan Danil Odynets, hastaneden çektiği video ile Türklere teşekkürlerini iletti.

Danil Odynets ayrıca tedavisinin hala devam ettiğini ifade ederek,

"1 Ocak'ta Ağrı Dağı'na tırmanmayı denedim. Ne olduğunu anlamadan bir kaza geçirdim. Türk insanları bana yardım etti ve beni hastaneye götürdü. Bana hemen tedavi uyguladılar ve şu an hala hastanede tedavi görüyorum. Şimdi daha iyi hissediyorum ve umarım daha iyi olurum. Türklere minnettarım çünkü kazadan sonra herkes benim yanımda oldu, bana destek oldu. Ayrıca bana yardım eden Türk rehberlere ilk tırmanışımdan kazaya kadar yanımda oldukları için teşekkür ederim. Bana iyi davranan ve beni tedavi eden hastaneye de teşekkür ederim. Umarım her şey iyi olur" dedi.

Ağrı Dağı\'nda düşüp yaralanan Ukraynalı dağcı: \'Türklere minnettarım\'
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda düşüp yaralanan Ukraynalı dağcı: 'Türklere minnettarım' - Son Dakika
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