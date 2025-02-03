Ağrı Dağı'nda Kartpostallık Manzara - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Kartpostallık Manzara

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Ağrı Dağı, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler sunarak hayranlık uyandırıyor.

03.02.2025 17:06
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Ağrı Dağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

IĞDIR - Ağrı Dağı bulutların arasında ki görüntüsü ile görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağrı Dağı kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bırakıyor. Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar yağışı ve akşam güneşinin dağa vurması ile birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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