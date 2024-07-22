Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcılar İçin Yardım Çığlığı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcılar İçin Yardım Çığlığı

Ağrı Dağı\'nda Kaybolan Dağcılar İçin Yardım Çığlığı

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken rahatsızlanan ve geri dönen dağcı Erkan Akbalık, kaybolan arkadaşları için yardım çağrısında bulundu. Akbalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaybolduklarını ve donmak üzere olduklarını söyleyen arkadaşının yardım istediğini belirtti. Maalesef, rehberlerin cansız bedenlerine ulaşıldı ve iki dağcı hayatını kaybetti. Diğer arkadaşlarından biri de ayağını kırdı. Olayın ardından sevenlerine sabır dileyen Akbalık, acil şifalar diledi.

22.07.2024 15:53
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ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan ancak rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akbalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"7 güzel insan ile birlikte heyecanlı ve neşeli olarak başladığımız Ağrı Dağı tırmanışımız bir felaket ile sonuçlandı. 3200 metrede rahatsızlanmam sonucu aldığım karar ve arkadaşların telkini ile tırmanışa devam etmedim. 6 dostu 4300 metreye yolcu edip Doğubayazıt'a döndüm. 4200 metrede ara ara görüşmelerimiz devam etti. Zirve tırmanışı esnasında eşine ender rastlanan meteorolojik durum sonucu zirve bölgesinde yaşanan karmaşa sonucu Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak arkadaşlarımız kayboldu. Halim beni saat 11.39 da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Maalesef bugün rehber arkadaşlarımız cansız bedenlerine ulaştılar. Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevenlerine sabır diliyorum. Yine grubumuzdan Yusuf dostumuzun ayağı kırıldı ona da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: DHA

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