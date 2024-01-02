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Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken düşen Ukraynalı dağcı yaralandı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken düşen Ukraynalı dağcı yaralandı

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken dengesini kaybeden Ukraynalı dağcı Danil Odynets, kayalıklara düşerek yaralandı. Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan dağcının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Ağrı Dağı\'nda tırmanış yaparken düşen Ukraynalı dağcı yaralandı
02.01.2024 - 01:25,
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TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken dengesini kaybederek kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets, yaralandı. Bölgeye giden ekipler tarafından kurtarılan dağcı, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye gelen 2 Ukraynalı turist, rehber eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. Zorlu geçen zirve tırmanışı ardından grup inişe geçti. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın 4 bin 900 rakımdaki buzullar bölgesinde dengesini kaydeden Odynets kayalıklara düştü. Odynets, başından ve ayağından yaralandı. Grup rehberinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 112 Acil Sağlık ve Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

Zorlu hava koşullarında ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından Odynets, dağdan indirilerek Topçatan köyü yakınlarında bekleyen kara ambulansına bindirildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Odynetszıt Odynets'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Dağcı grup, yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: DHA
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