Ağrı Hayvan Borsası’nda Kış Koşullarında Hareketlilik

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük pazarlarından biri olan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Ağrı'daki hayvan borsasında, çetin kış koşullarında dahi hareketlilik sürüyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylalarıyla yaz ayları boyunca binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan kent, hayvancılık pazarıyla bölgede adından söz ettiriyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, çetin kış koşullarına rağmen hayvancılık faaliyetleri devam ediyor. Bölgenin en büyük pazarlarından biri olan Ağrı Hayvan Borsası'nda yılın her dönemi başka illere hayvan sevkiyatı yapılıyor.

Besiciler ve alıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı borsada, dondurucu soğuklar nedeniyle hayvanların yüz bölgesi kırağı tutuyor.

"310 binin üzerinde büyükbaş, 1 milyon 600 bine yakın küçükbaş var"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, AA muhabirine, kent ekonomisinin büyük bölümünün tarım ve hayvancılığa dayandığını söyledi.

Kentte meraya dayalı hayvancılık yapıldığını ifade eden Hüseyinoğlu, şöyle konuştu:

"Batı illerinde besicilik yapan vatandaşların bölge illerindeki hayvanları tercih etme sebebi budur. 540 bin hektara yakın bir mera alanımız var. Bu da ülke genelinde Ağrı'yı önemli yere oturtuyor. İl olarak yaklaşık 310 binin üzerinde büyükbaş, 1 milyon 600 bine yakın da küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Mayıs-kasım aylarında meraya dayalı besicilik yoğun olarak devam ediyor. Bu durum kış aylarında hayvan pazarının yoğun olmasını sağlıyor."

Hüseyinoğlu, 2024 yılında 143 bin büyükbaş ile 458 bin küçükbaş hayvanın küpelendiğini belirterek, aşılama çalışmalarını da bu doğrultuda yürüttüklerini dile getirdi.

Geçen yıl 310 bin büyükbaş hayvanın tamamının aşılandığını söyleyen Hüseyinoğlu, "Bu aşı 3 defa uygulandığı için toplamda hayvanlara 1 milyon 100 bin doz verdik. Küçükbaşta da hayvanın ömrü boyunca bir defa aşı uygulanıyor. Küçükbaş hayvanlarımızın tamamına veba aşısı uyguladık." diye konuştu.

"Ülkenin her yerine hayvan gönderiliyor"

Hayvancılığın il ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Hüseyinoğlu, doğu illerinin besilik materyal bölgesi olduğunu ve yetişen erkek hayvanların ülkenin her bölgesine gönderildiğini anlattı.

İldeki hayvanların ekiplerce yapılan aşı ve sevk işlemlerinin ardından birçok ile gönderildiğini ifade eden Hüseyinoğlu, "Hayvan borsamızdan Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin her yerine hayvan gönderiliyor. 2024 yılında büyükbaş hayvanda 4 bin 500'e yakın sevk işlemiyle 124 bine yakın hayvan farklı illere gönderildi. 3 bine yakın sevk işlemiyle de yaklaşık 270 bin küçükbaş hayvan ilimizden diğer illere sevk edildi. Bu durum yetiştiricilerimize ciddi gelir oluşturmaktadır." dedi.

Besici Kemal Aras ise batı illerinden gelen vatandaşlar ile Ağrı'daki besicileri görüştürdüklerinden bahsederek, "Ağrı Hayvan Borsası, son dönemlerde çok popülerleşti. Batı ve çevre illerden çok müşteri geliyor. Hayvan borsası yılın 12 ayı açık, sadece hafta sonu kapalı. Kurban Bayramı da yaklaştığı için daha çok müşteri geliyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi buluyor ama bu bizi ve piyasayı etkilemiyor." ifadelerini kullandı.