Ağrı Patnos\'ta iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Patnos Hayvan Borsası Kavşağı'nda, H.D. idaresindeki 60 AAG 943 plakalı hafif ticari araç ile M.Y'nin kullandığı 33 ACC 965 plakalı otomobil çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.