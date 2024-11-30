Ağrı Yaylalarında Erken Kar Sıkıntısı

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Ağrı'nın yaylalarında kar yağışına erken yakalanan çobanlar, beyaza bürünen dağlarda soğuk havaya rağmen binlerce küçükbaş hayvanla dönüş yolculuklarına devam ediyor.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylaları yaz ayları boyunca Iğdır başta olmak üzere çevre illerden göçerlerin uğrak yeri haline geliyor.

İlkbaharda Iğdır'dan küçükbaş hayvan sürüleriyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ'ın yakınlarında bulunan yaylaya gelen göçerler ve çobanlar, yaz ayları boyunca burada kaldı.

Yaylada kaldıkları süre boyunca hayvanları sağıp peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri üreten göçerler sonbaharda havaların soğumasıyla memleketlerine dönerken, sürülerin tüm sorumluluğu da çobanlara kaldı.

Bir süre daha yaylalar ve kışlaklarda kalarak gece gündüz demeden hayvanların her türlü bakımını yapan çobanlar, bu yıl erken kar sürpriziyle karşılaştı.

Çevreyi kaplayan kar örtüsü ve havaların ani soğumasıyla çobanlar, binlerce küçükbaştan oluşan sürüleriyle dönüş yoluna geçti. Gece gündüz demeden hayvanlarını otlatıp mola vererek yoluna devam eden çobanlar Taşlıçay ilçesine ulaştı.

Çobanlar, kurt ve yabani hayvan saldırılarına karşı daha dikkatli davranarak karlı dağlarda zorlu yolculuklarını sürdürüyor.

"Apar topar koyunlarımızı aşağıya indirdik"

Çobanlardan Mehmet Salih Çaçan, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene karın erken yağdığını, soğuyan havanın kendilerini ve hayvanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Nisan ayının ortalarında yaylaya çıktıklarını, 3 ay yaylada ve sonra da 2 ay kışlakta kaldıklarını anlatan Çaçan, "Son günlerde 3 defa kara yakalandık. En son çok şiddetli bir kar yağdı. Apar topar koyunlarımızı aşağıya indirdik. Iğdır'a doğru gidiyoruz." dedi.

Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiğini ve çok zorlandıklarını aktaran Çaçan, "Ateş yakıyoruz, öyle ısınmaya çalışıyoruz. 2 gündür yoldayız, 3-4 günlük yolumuz kaldı. Mecbur gideceğiz. yapacak bir şey yok. Bu çileyi çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çobanlığın zor bir meslek olduğunu ve karlı günlerde daha da zorlaştığını dile getiren Çaçan, şöyle devam etti:

"Geceleri de uygun bulduğumuz yerlerde hayvanları dillendiriyoruz. 3-4 saat uyuyup gece yarısı hayvanları kaldırıp 3-4 saat otlatıyoruz. Sabaha doğru tekrar uyuyoruz. Sonra tekrar yolculuğumuza devam ediyoruz. Bazı günler kendimize fırsat oldukça yemek yapıyoruz."

"Kar erken yağdı, böyle olacağını bilseydik daha erken dönerdik"

Çobanlardan Kasım Mert de 3 sürü şeklinde peş peşe zorlu yolculuklarına devam ettiklerini anlattı.

Bu sene havaların sert geçtiğini aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Kar erken yağdı, böyle olacağını bilseydik daha erken dönerdik. Geçen sene bu zamanlar biz daha dönmemiştik. Bizim mesleğimiz zordur. Ekmek parası ne yapalım. Eğer aksilik olmasa 3 günlük yolumuz görünüyor. Allah razı olsun ağalarımızdan bize kuru odun getirmişler. Yakacağımız ve yemek yapmak için yedek tüplerimiz var. Yılbaşında yeni sürprizler olur derler, bizim sürprizimiz de kar ve soğuk oldu."

Hayvan sahiplerinden Hasan Çavun da Iğdır'da yaz ayları sıcak olduğu için Ağrı'nın yaylalarına geldiklerini ve hayvanlarını otlatıp sonra döndüklerini ifade etti.