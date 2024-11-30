Ağrı Yaylalarında Erken Kar Sıkıntısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı Yaylalarında Erken Kar Sıkıntısı

Ağrı Yaylalarında Erken Kar Sıkıntısı

Çobanlar, erken kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın yaylalarından soğuk havada dönüş yoluna geçti.

30.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın yaylalarında kar yağışına erken yakalanan çobanlar, beyaza bürünen dağlarda soğuk havaya rağmen binlerce küçükbaş hayvanla dönüş yolculuklarına devam ediyor.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylaları yaz ayları boyunca Iğdır başta olmak üzere çevre illerden göçerlerin uğrak yeri haline geliyor.

İlkbaharda Iğdır'dan küçükbaş hayvan sürüleriyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ'ın yakınlarında bulunan yaylaya gelen göçerler ve çobanlar, yaz ayları boyunca burada kaldı.

Yaylada kaldıkları süre boyunca hayvanları sağıp peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri üreten göçerler sonbaharda havaların soğumasıyla memleketlerine dönerken, sürülerin tüm sorumluluğu da çobanlara kaldı.

Bir süre daha yaylalar ve kışlaklarda kalarak gece gündüz demeden hayvanların her türlü bakımını yapan çobanlar, bu yıl erken kar sürpriziyle karşılaştı.

Çevreyi kaplayan kar örtüsü ve havaların ani soğumasıyla çobanlar, binlerce küçükbaştan oluşan sürüleriyle dönüş yoluna geçti. Gece gündüz demeden hayvanlarını otlatıp mola vererek yoluna devam eden çobanlar Taşlıçay ilçesine ulaştı.

Çobanlar, kurt ve yabani hayvan saldırılarına karşı daha dikkatli davranarak karlı dağlarda zorlu yolculuklarını sürdürüyor.

"Apar topar koyunlarımızı aşağıya indirdik"

Çobanlardan Mehmet Salih Çaçan, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene karın erken yağdığını, soğuyan havanın kendilerini ve hayvanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Nisan ayının ortalarında yaylaya çıktıklarını, 3 ay yaylada ve sonra da 2 ay kışlakta kaldıklarını anlatan Çaçan, "Son günlerde 3 defa kara yakalandık. En son çok şiddetli bir kar yağdı. Apar topar koyunlarımızı aşağıya indirdik. Iğdır'a doğru gidiyoruz." dedi.

Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiğini ve çok zorlandıklarını aktaran Çaçan, "Ateş yakıyoruz, öyle ısınmaya çalışıyoruz. 2 gündür yoldayız, 3-4 günlük yolumuz kaldı. Mecbur gideceğiz. yapacak bir şey yok. Bu çileyi çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çobanlığın zor bir meslek olduğunu ve karlı günlerde daha da zorlaştığını dile getiren Çaçan, şöyle devam etti:

"Geceleri de uygun bulduğumuz yerlerde hayvanları dillendiriyoruz. 3-4 saat uyuyup gece yarısı hayvanları kaldırıp 3-4 saat otlatıyoruz. Sabaha doğru tekrar uyuyoruz. Sonra tekrar yolculuğumuza devam ediyoruz. Bazı günler kendimize fırsat oldukça yemek yapıyoruz."

"Kar erken yağdı, böyle olacağını bilseydik daha erken dönerdik"

Çobanlardan Kasım Mert de 3 sürü şeklinde peş peşe zorlu yolculuklarına devam ettiklerini anlattı.

Bu sene havaların sert geçtiğini aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Kar erken yağdı, böyle olacağını bilseydik daha erken dönerdik. Geçen sene bu zamanlar biz daha dönmemiştik. Bizim mesleğimiz zordur. Ekmek parası ne yapalım. Eğer aksilik olmasa 3 günlük yolumuz görünüyor. Allah razı olsun ağalarımızdan bize kuru odun getirmişler. Yakacağımız ve yemek yapmak için yedek tüplerimiz var. Yılbaşında yeni sürprizler olur derler, bizim sürprizimiz de kar ve soğuk oldu."

Hayvan sahiplerinden Hasan Çavun da Iğdır'da yaz ayları sıcak olduğu için Ağrı'nın yaylalarına geldiklerini ve hayvanlarını otlatıp sonra döndüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Taşlıçay, Çobanlar, Güncel, Yaşam, Yağan, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Yaylalarında Erken Kar Sıkıntısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:13:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı Yaylalarında Erken Kar Sıkıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.