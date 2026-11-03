Ağrılı şehit polis, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
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Ağrılı şehit polis, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı

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Ağrılı şehit polis, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı
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Elazığ'da 2012 yılında şehit olan polis Taha Yasin Biçer, şehadet yıl dönümünde Ağrı'da dualarla anıldı.

Elazığ'da 2012 yılında şehit olan polis Taha Yasin Biçer, şehadet yıl dönümünde Ağrı'da dualarla anıldı.

Polis memuru Biçer'in şehadete ermesinin 14. yıl dönümünde Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programa, şehit ailesi, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Kutluğ Kaan Bilge, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, MHP İlçe Başkanı Şahin Yaman, İlçe Müftüsü Fatih Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Dertlioğlu, şehit ailesiyle yakından ilgilenip, devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu dile getirerek aileye sabır ve metanet diledi.

Dertlioğlu, şehitlerin aziz hatıralarının daima yaşatılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
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