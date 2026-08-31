Ağustosta Açlık Sınırı 37.4 Bin Lira - Son Dakika
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Ağustosta Açlık Sınırı 37.4 Bin Lira

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TÜRK-İŞ, ağustos ayı için 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37.4 bin, yoksulluk sınırını 121.8 bin lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, ağustosta 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 37 bin 388 lira, "yoksulluk sınırı"nı 121 bin 786 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ağustos 2026 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, ağustosta Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 37 bin 388 lira 30 kuruş oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 121 bin 786 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 48 bin 305 lira 38 kuruş oldu.

Yumurta fiyatlarında artış yaşandı

Araştırmada, süt, peynir ve yoğurt grubunda ağustosta belirgin bir fiyat değişikliği görülmezken, dana kıyma ve kuşbaşı ile tavuk eti fiyatlarında artış kaydedildi. Kuzu eti fiyatlarında ise bir miktar gerileme görüldü.

Yumurta fiyatlarında okulların açılmasının yaklaşmasıyla artış yaşanırken, nohut, kuru fasulye ve mercimek fiyatlarında belirgin değişiklik olmadı.

Meyve ve sebze grubunda mevsim etkisiyle beklenen fiyat düşüşünün gerçekleşmediği belirtilirken, özellikle patates ve soğanın yüksek fiyat seviyesini koruduğu bildirildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna ve irmik fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmezken, bulgur fiyatında bir miktar artış kaydedildi.

Temel yağ ürünlerinde ise fiyatlar genel olarak yükseldi. En fazla fiyat artışı ayçiçek yağında görülürken, margarin, tereyağı ve zeytinyağı fiyatlarında da artış tespit edildi.

Çay fiyatlarındaki artış eğilimi ağustosta da devam ederken, baharat, ıhlamur, tuz, bal ve reçel fiyatlarında belirgin değişiklik görülmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağustosta Açlık Sınırı 37.4 Bin Lira - Son Dakika

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