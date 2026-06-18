Ahal Teke Atları Ankara\'da Yetiştiriliyor

Orta Asya'nın kadim at ırklarından, hızları, dayanıklılıkları, zekaları ve ayırt edici metalik parlaklıklarıyla tanınan Ahal Teke atları, Ankara'da kurulan çiftlikte soylarının devamı için yetiştiriliyor.

Türkmenistan'ın yaşayan kültür miraslarından biri olarak kabul edilen Ahal Tekeler, kentteki çiftlikte engel atlama, dayanıklılık, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi farklı disiplinlere yönelik eğitimlerden geçiriliyor.

Yüzyıllar boyunca hükümdarların ve komutanların tercih ettiği atlar arasında gösterilen Ahal Tekeler, uzun ve ince boyunları, atletik yapıları, zarif duruşları ve metalik parlaklıklarıyla dikkati çekiyor.

Safkan atlar, soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Çiftliğin sahibi Petek Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at yetiştiriciliğine 5 yıl önce başladığını, ilk Ahal Teke atına ise 2022 yılında sahip olduğunu anlattı.

İlk etapta atın fiziksel güzelliğinden etkilendiğini belirten Çağlar, zamanla asıl hayranlığının karakterine yönelik oluştuğunu dile getirdi.

Ahal Tekelerin insanla güçlü bir bağ kurduğuna işaret eden Çağlar, "İlk başta beni de güzelliği etkilemişti ancak onunla vakit geçirdikçe asıl hayran kaldığım şey karakteri oldu. İnsanla daha önce hiçbir atta görmediğim bir bağ kuruyor. Çok hassas ama kırılgan değil, son derece cesur. Engelleri korkulacak bir unsur değil, çözülmesi gereken bir problem gibi görüyor." dedi.

Çağlar, atın bir şeyi bir kez öğrendikten sonra kolay kolay unutmadığını kaydederek, "Bu zeka ve karakter beni o kadar etkiledi ki, diğer ırklardan uzaklaşarak, 2025 yılında çiftliğimizi tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine döndürdük." diye konuştu.

"Amacımız, bu asil canlı tarihin hak ettiği değeri görmesi"

Ahal Tekelerin dünyadaki diğer at ırklarından üstün özelliklere sahip olduğunu belirten Çağlar, Avrupa atlarının engel atlamada, Arap ve İngiliz atlarının düz koşuda iyi olduğunu, Ahal Tekelerin ise her branşı yapabilen nadir bir ırk olduğunu dile getirdi.

Atın binicisine karşı çok duyarlı olduğunu ifade eden Çağlar, "Ben, ancak Ahal Tekeler çiftliğimize geldikten sonra çocuklarımı biniciliğe başlatacak kadar güvenebildim. Karşısındakinin bir çocuk olduğunu anlarlar. Performans isterseniz güçlerini sonuna kadar verirler, sakinlik isterseniz çocuğunuzu üstünde güvenle taşıyacak kadar uysallaşırlar." dedi.

Ahal Teke ithalatının dünyada son derece zorlu prosedürlere bağlı olduğunu, bugüne kadar Türkiye'ye genellikle diplomatik hediye veya bireysel çabalarla sınırlı sayıda getirildiğini kaydeden Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkmenistan'da bir 'At Bakanlığı' bulunuyor. Rusya'da soy kütükleri tutuluyor. İran'da Türkmen Sahra bölgesindeki atların soyları DNA testleriyle tescilleniyor. Biz, tam bir yıl boyunca uğraştık ve Türkiye'ye sistemli bir yetiştiricilik programının parçası olarak ilk kez damızlık Ahal Teke kısraklarını getirmeyi başardık. Amacımız, bu asil canlı tarihin hak ettiği değeri ülkemizde de görmesini sağlamak."

Soyun devamlılığının çok değerli olduğunun altını çizen Çağlar, "Şu an 10 Ahal Tekeye sahibiz. İki ay önce 'Zerrin' isimli kısrağımız tayını dünyaya getirdi. 'Mihrimah' adında çok güzel dişi bir tayı oldu. Bu tay bizim için sadece yeni bir atın dünyaya gelmesi değil, binlerce yıllık kültürel mirasımızın devamı anlamına geliyor." dedi.