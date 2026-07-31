Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Eda Ece'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Eda Ece'nin ifadesi ortaya çıktı

Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Eda Ece\'nin ifadesi ortaya çıktı
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AHBAP Derneği soruşturması kapsamında adliyeye gelen oyuncu Eda Ece’nin ifadesi ortaya çıktı.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında adliyeye gelen oyuncu Eda Ece'nin ifadesi ortaya çıktı. Ece ifadesinde, "Haluk Levent ile tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik. Yüzyüze hiç gelmedik. Bende numarası dahi yoktur. Biz yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine TIR ile gönderdik." dedi. Ece ifadesinin devamında ödül törenindeki konuşmasına da değinerek, "Ödül töreninin neşesini deprem konusuyla bozduğumu düşünüp ağırlık hissettim. Bu nedenle duygusal konuşmamı bir şakayla bitirmek istedim. Sektörde şakacılığımla bilinirim; ancak hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Zaten konuşmamın devamında 1 hafta sonra düğünüm var gibi saçmalamaya devam etmişim. Bu kadar büyüyebileceğini aklımın ucundan dahi geçirmedim. Asıl üzüldüğüm husus depremzedelerin bana alınmış olmasıdır. En büyük pişmanlığım budur." diye konuştu.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelen oyuncu Eda Ece'nin ifade işlemleri tamamlandı. Eda Ece'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

'ŞEVVAL SAM BİZİ UYARDI'

Ece ifadesinde, "Ben uzun yıllardır televizyon sektöründe çalışıyorum. 2023 yılının Şubat ayında yaşanan büyük depremlerde İstanbul'da "Yasak Elma" dizisinin çekimlerindeydik.Televizyon yapımlarından ekmek yediğimiz için insanlara karşı manevi olarak borçlu hissettik. Bu nedenle ekip olarak depremzedelere yardım etmek istedik. Sette birlikte çalıştığımız rol arkadaşım Şevval Sam bizi Haluk Levent'e karşı kati şekilde uyardı. Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi. Ben daha önceden Haluk Levent ile tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Bende numarası dahi yoktur. Biz yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine TIR ile gönderdik. Sosyal medyadan tespit edebildiğimiz oyuncak kıyafet gibi ihtiyaçları bireysel inisiyatifle paketleyip yardımcı olmak istedik. Yine İstanbul'a getirilen Darülaceze'deki çocuklarla biraraya geldik. Adana ve Ankara'daki depremzede hastaları hastanede ziyaret ettik. Bunların hiçbirine basını çağırmadık ve hiçbir dernekle gitmedik. Yalnızca depremzedelerin acılarını paylaşabilmek için birlikte durmak istedik. Çünkü deprem sürecinde çok büyük acılar yaşandı" dedi.

'YARDIM PARALARININ KULLANILMASINA İNANAMIYORUM'

Ece ifadesinin devamında, "Hastanede kolsuz, bacaksız insanlar gördüm. Küçük çocuklar dahi organlarını kaybetmişti. Bu kadar büyük acı varken toplanan yardım paralarının usulsüzlük için kullanılmasına inanamıyorum. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş, çünkü birçok ünlü gibi biz de deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu AHBAP'a yönlendirebilirdik. Biz set olarak AHBAP'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık.Devlet kurumlarının rakibi olarak parlatılmaya çalışıldıysa benim bununla alakalı bilgim yoktur.Bizim için hep şüpheliydi. Kamuoyunda Kızılay ve AFAD'a rakip algısı yerleşmiş olabilir." dedi.

'ASIL ÜZÜLDÜĞÜM HUSUS DEPREMZEDELERİN BANA ALINMIŞ OLMASIDIR'

Ece, "Haziran 2023'te İstanbul'da yapılan ödül töreninde Şubat ayı dergi kapağı ünlüsü seçilmiştim. Beni Şubat ayına seçmelerinin sebebini deprem sürecindeki duyarlılığım olarak düşünmüştüm. Depremden sonra ilk kez saçımı ve makyajımı yapıp toparlanmış hissederek sahneye çıktım. Stil ödülü alırken dahi depremden bahsettim. Konuşmamın tamamı yayınlanmıştı; ancak konuşmamın sonundaki haddini aşan şakam cımbızlanarak tüm deprem sürecindeki yaptıklarım silinmek istendi. Ödül töreninin neşesini deprem konusuyla bozduğumu düşünüp ağırlık hissettim. Bu nedenle duygusal konuşmamı bir şakayla bitirmek istedim. Sektörde şakacılığımla bilinirim; ancak hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Zaten konuşmamın devamında 1 hafta sonra düğünüm var gibi saçmalamaya devam etmişim. Bu kadar büyüyebileceğini aklımın ucundan dahi geçirmedim. Asıl üzüldüğüm husus depremzedelerin bana alınmış olmasıdır. En büyük pişmanlığım budur. Uzun süre depremzedelerden aldığım kardeşlik övgüsünü kaybettiğimi düşündüm. Konuşmamdan 1 hafta sonra özür yazısı paylaştım; ancak toplumda bir karşılığı olmadı." dedi.

'HADDİNİ AŞAN BU İFADELERİ KULLANMAMALIYDIM; ÇOK PİŞMANIM ÖZÜR DİLİYORUM'

Ece'nin ifadesinin sonunda "2023 Haziran'da evlendim; Temmuz'da kızıma hamile kaldım. Geçen bu 3 senelik süreçte sessizce yorumları okudum ve medyada iş yapmadım. Hamile olmama ve ekranda görünmememe rağmen linç devam etti. Sözlerim nedeniyle defalarca özür diledim. Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım. Çok pişmanım ve özür diliyorum. AHBAP soruşturması açılınca insanlar Haluk Levent'e ve AHBAP'a yardım ettiğimi söyleyerek tutuklanmamı isteyen tweetler attılar. Ben de bunun üzerine geçen hafta 5 sayfalık özür metni paylaştım. Yapımcılar ya da avukatlara danışmadım. Yalnızca içimden gelenleri içtenlikle söyledim. Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem. Beni ifadeye çağırdığınız için teşekkür ederim çünkü uzun zamandır kendimi ifade etmek istiyordum. Ben AHBAP'a ve Haluk Levent'e hiç yardım etmedim ancak sandıkla alakalı hadsiz sözlerim için tekrar özür dilerim, çok pişmanım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Eda Ece'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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