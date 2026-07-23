Ahbaplar Suç Örgütü Soruşturmasında Yeni İfadeler

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni tanıkların ifadeleri alınıyor.

Alınan bilgiye göre, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadelerine başvurulacak.