Ahiler diyarı tarihi alanlarıyla böyle görüntülendi - Son Dakika
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Ahiler diyarı tarihi alanlarıyla böyle görüntülendi

Turizm Haftası nedeniyle Kırşehir'de yapılan gece ve gündüz çekimleriyle, şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleri ortaya konuldu. Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi, Kent Park, Japon Bahçesi ve Savcılı gibi önemli mekanlar, rengarenk görüntülerle keşfedilmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor. İHA Muhabirleri tarafından yapılan çalışma, şehrin doğal güzelliklerini de gözler önüne serdi.

22.04.2024 20:17
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Ahiler diyarı tarihi alanlarıyla böyle görüntülendi

KIRŞEHİR - İhlas Haber Ajansı, Turizm Haftası nedeni ile Kırşehir'de, tarihi ve kültürel gezi alanlarını gece ve gündüz çekimleriyle böyle görüntüledi.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin görüntülendiği alanlar şehrin zenginliklerini bir kez daha ortaya koydu. Gün batımından gün doğumuna, rengarenk görüntüler ile Kırşehir'de tarihi doku ve önemli mekanlarını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan görüntülerde, Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi, şehirde simge haline gelen Kent Park, Japonlar tarafından yapımı üstlenilen Japon Bahçesi ve halk arasında Anadolu Plajı olarak ünlenen Savcılı gece ve gündüz görünümleriyle mest etti.

İHA Muhabirleri tarafından yapılan çalışma şehrin doğal güzelliklerinin de yansımasına neden oldu.

Kaynak: İHA

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