Ahıska Türkleri Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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Ahıska Türkleri Sergisi Açılıyor

10.06.2026 16:05
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Dışişleri Bakanlığı ve DATÜB işbirliğiyle açılan sergi, Ahıska Türklerinin sürgün tarihini ele alıyor.

Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) işbirliğinde düzenlenen "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, 12 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kapılarını açacak.

Ahıska Türklerinin sürgün sürecini tarihsel olarak ele almayı amaçlayan, küratörlüğünü Beste Gürsu'nun üstlendiği, müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenen sergiyle sürgün sürecine ilişkin tarihsel bilgilerin aktarılması ve uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor.

İstanbul'daki açılışın ardından projenin, yıl boyunca Ankara'da ve yurt dışında da sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor.

Tren vagonları ve yapay zeka görüntüleriyle empati alanı kurulacak

Sergide, 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri, grafik panolar, metinler, arşiv fotoğrafları ve haritalar aracılığıyla kronolojik olarak sunulacak.

Ziyaretçileri o döneme tanıklık etmeye davet eden serginin bir bölümünde, 1940'lı yıllardaki mütevazı bir Ahıska evi, dönemin orijinal eşyalarıyla yeniden canlandırılacak.

Kurulan oda dekorunda Ahıska kilimleri, bebek beşikleri ve çeyiz sandığı gibi pek çok kültürel unsur bir arada görülebilecek.

Gerçek bir tren istasyonu atmosferiyle vagonlar şeklinde tasarlanan alanda ise sürgün rotaları ve sayısal veriler paylaşılacak.

Trende yaşanan trajediyi ziyaretçilere hissettirmek amacıyla yapay zeka destekli görüntüler ve özel koku deneyimleri gibi duyusal unsurların da yer alacağı sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri Sergisi Açılıyor - Son Dakika

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