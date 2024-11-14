Ahıska Türkleri Sürgününün 80. Yılı Anıldı

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(ANKARA) - Ahıska Türkleri'nin sürgün edilmesinin 80'inci yılına ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Sürgün sırasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yurtlarından edilen tüm Ahıskalı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1944 yılında Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edilen Ahıska Türklerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazılı bir açıklama ile andı. Bakan Fidan, şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü kardeşimiz, 14 Kasım 1944 tarihinde, asırlarca yaşadıkları Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından sürgün edildiler. Sürgün sırasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yurtlarından edilen tüm Ahıskalı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum.

Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş yolculuklarının başarıyla tamamlanmasını en güçlü şekilde destekliyoruz. Ahıska Türklerinin durumunu başta Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda ve Gürcistan makamları nezdinde sürekli takip ediyoruz. Gürcistan'daki Ahıskalı ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması, yaşadıkları bölgelerde ekonomik olarak ayakta kalabilmeleri için projeler hayata geçiriyoruz. Ahıskalı gençlere burs imkanları sunuyoruz. Pek çok Ahıskalıya istisnai vatandaşlık ve uzun süreli ikamet izni sağladık. Rusya- Ukrayna savaşının başlangıcıyla birlikte zor durumda kalan Ahıskalıları da yalnız bırakmadık. Türkiye'ye güvenle ulaşmalarına yardımcı olduk. Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları beş yüz bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz."