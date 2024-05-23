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Ahıskalı çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Ahıska Türkü çocuklar, önce atlara bindi ardından doyasıya eğlendi.

Ukrayna'nın Herson kentinden Elazığ'a gelen Ahıska Türklerinden çocuklar için etkinlik düzenlendi. Elazığ Hipodromunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 250 Ahıskalı çocuk ve öğretmenleri katıldı. Burada piknik yapan aynı zamanda empati ve geri dönüşüm parkurlarını deneyimleyen çocuklar, daha sonra Atla Terapi Merkezini ziyaretti. Çocukları terapi etmek, atlarla buluşturmak ve çocuklara at sevgisini kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. İlk kez ata binmenin verdiği heyecanla alana gelen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, "Bugün 2022 Nisan ayı itibariyle Ukrayna'nın Herson kentinden maalesef savaş dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle dört kafile şeklinde Elazığ'a gelen Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde bulunan Ahıskalı soydaşlarımızı ağırladık. Buradaki amacımız, çocuklara bir taraftan piknik etkinliği yapmak bir taraftan hipodromumuzda bulunan empati parkuru, geri dönüşüm parkurunda farkındalık oluşturmak. Ayrıca Atlı Terapi Merkezinde bir nevi çocukları terapi etmek, atlarla buluşturmak ve at sevgisini kazandırmak. Umarım, çocuklar bugün burada keyifli vakitler geçirirler" dedi.

İlk kez ata bindiğini dile getiren çocuklardan Sakin Aslanova, "Atları çok seviyorum ve hayatımda ilk kez biniyorum. Kahverengi en sevdiğim renktir ve bu atı da çok sevdim" şeklinde konuştu.

Etkinlikte eğlendiklerini dile getiren çocuklardan Melisa Osmanova, "Bugün etkinlikte, piknikteyiz. Ata bindik çok memnun oldum. Atları çok seviyorum ve zeytin ile tanıştığıma çok sevindim" diye konuştu.

8 yaşındaki Elif Abdulova, "Bugün ata binip gezdim. Atları çok seviyorum. Ben de ilk kez ata bindim" şeklinde konuştu.

Empati Parkurunu deneyimleyen çocuklardan Aslan Desadze, "Engelleri arkadaşlarımız için daha zormuş, onu daha iyi anladım. Bu parkurda kendimi onlar gibi hissettim" dedi.