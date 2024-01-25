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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Karla Bütünleşen Tarihi Mezar Taşları - Son Dakika
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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Karla Bütünleşen Tarihi Mezar Taşları

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan mezarlık, tarihi mezar taşlarının karla bütünleşmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak hayranlıkla izliyor.

25.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:09
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Karla bütünleşen tarihi mezar taşlarından kartpostallık görüntüler

Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığında hayranlık oluşturan kış manzaraları

BİTLİS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ise beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki tarihi mezar taşlarının karla bütünleşmesi görenleri kendine hayran bırakıyor. 'Anadolu'nun Orhun Abideleri' olarak da adlandırılan 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler, karla bütünleşince seyri güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Boyları 4 metreye kadar varan mezar taşlarının kahverengi tonları ve karın beyaz rengi kartpostallık manzaralar oluştururken, mezarlığı ziyaret eden gezgin ve fotoğrafçılar da ortaya çıkan eşsiz manzaraları fotoğraflıyor.

Mezarlığı gezen ziyaretçilerden Adem Karakurt, kar yağışı sonrası tarihi mezarlığın harika bir görüntüye büründüğünü belirterek, "Karın yağmasıyla mezarlıklar çok güzel oldu. Tarihi eserler güzel oldu. Burayı vatandaşların görmesini istiyoruz. Çok güzel bir görüntü oldu" dedi.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nda Karla Bütünleşen Tarihi Mezar Taşları
Kaynak: İHA
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