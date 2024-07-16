Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlar bir araya geldi. Kaymakamlık önünde toplanan vatandaşlar, bayraklarla çarşıya kadar yürüdü. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Batuhan Bingöl, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti ve hain darbe girişimine karşı durarak engellediklerini vurguladı. Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, slayt gösterimi sunuldu.

16.07.2024 02:01
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla çarşıya kadar yürüdü.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Milletin hain darbe girişimi karşısında durarak menfur girişimi engellediğini hatırlatan Bingöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, slayt gösterimi sunuldu. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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