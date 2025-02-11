Ahlat'ta Ambulansa Çarpan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Ahlat'ta Ambulansa Çarpan Sürücü Yakalandı

Ahlat\'ta Ambulansa Çarpan Sürücü Yakalandı

Ambulansa çarpıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

11.02.2025 21:17
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulansa çarptıktan sonra kaçan hafif ticari aracın sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Kümbet Cami mevkisinde, ışıklarda duran ambulansa çarpan plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Bunun üzerine çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından araç ve sürücüsünü tespit etti.

Yakalanan sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, bitlis, Güncel, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta Ambulansa Çarpan Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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