Ahlat'ta Baba ve Oğlu Kaza kurbanı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Selçuklu Sanayi Sitesi mevkisinde, S.S. yönetimindeki 34 GHJ 539 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Kamuran Duranay'ın kullandığı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Duranay ile aynı motosikletteki oğlu Hamza Duranay ağır yaralandı.
Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı.
