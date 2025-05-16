Ahlat'ta Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü

Ahlat'ta engelliler için farkındalık yürüyüşü

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla özel bireyler ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamlığı önünde başlayan yürüyüşte, Ergezen Ortaokulu bando takımı eşliğinde yürüyen özel bireyler ellerindeki döviz ve pankartlarla farkındalık mesajları verdi. Yürüyüş, Ahlat Belediyesi önünde sona erdi. Etkinlik daha sonra Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde devam etti. Burada kesilen pasta ile özel bireylerin günü kutlanırken, Ahlat Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından düzenlenen çeşitli aktivitelerle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklama yapan Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, "Bugün Engelliler Haftası nedeniyle ilçemizde çok güzel bir program gerçekleştirdik. Ahlat Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim, Ahlat Belediyesi ve dernek olarak ortak bir çalışma yürüttük. Kaymakamlık önünden başlayarak farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüşe özel eğitim merkezleri, özel eğitim okulları da dahil oldu. Çok güzel bir farkındalık oldu. Yürüyüş sonrasında ise gençlik merkezinin etkinlikleri oldukça renkli oldu. Ahlat Belediyesine ise ikramlıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Yiğitcan Örikli, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.