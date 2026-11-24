Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağışlarla debisi yükselen Karmuç Deresi'nden Van Gölü'ne akan çamurlu su, kıyıda renk değişimine neden oldu.

Kent merkezi ve ilçelerde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle derelerin debisi yükseldi.

Ahlat- Tatvan kara yolundaki Vali Uğur Boran Kuş Cenneti mevkisinde Van Gölü'ne ulaşan Karmuç Deresi'nin çamurlu suyu, gölün kıyı kesiminde kahverengi bir tabaka oluşturdu.

Kahverengi su ile Van Gölü'nün masmavi suları arasında oluşan renk değişimi dronla görüntülendi.