Ahlat'ta Sibirya Soğukları Etkili - Son Dakika
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Ahlat'ta Sibirya Soğukları Etkili

Ahlat'ta hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşerek yaşamı zorlaştırıyor. İş yerleri buzla kaplandı.

26.02.2025 19:38
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Ahlat'ta Sibirya soğukları etkili oluyor

Hava sıcaklığının eksi 20 derece olarak ölçüldüğü Ahlat'ta iş yerlerinin camları buz tuttu, metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı sonrası Sibirya soğukları etkili oluyor. Sıcaklığın gece sıfırın altında 20, gündüzleri ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü ilçede birçok iş yerinin camı buzla kaplandı, çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Ahlat ilçesinde son 3 gündür etkisini sürdüren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu yaşam zorlanıyor. Birçok ev ve iş yerinin camları buzla kaplanırken sürücüler ise araçlarını çalıştırmakta güçlük çekiyor. İlçede kıraathane işleten Cahit Yay isimli esnaf, sabah buzla kaplanan iş yerinin kapısını zorlukla açabildi. İş yerini açtığında camların buzla kaplandığını gören Yay, ilk defa Ahlat'ta bu kadar şiddetli soğuk yaşadıklarını söyledi. Yay, "Sabah geldim iş yerimi açmaya kapım açılmadı. Baktım iş yerimin camlarının hepsi buz tutmuş. Havalar çok soğuk, camların hepsi bayağı bir kalınlıkta buz tutmuş. Çok soğuk bir hava var, şu an iş yerlerimizi açamıyoruz. Ben 37 yaşındayım, ömrümde ilk kez böyle bir soğuk gördüm. Sanki Sibirya soğuğu gibi" dedi.

Kaynak: İHA

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