Ahlat'ta Su Sporları Merkezi Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Ahlat'ta Su Sporları Merkezi Temel Atma Töreni

Ahlat\'ta Su Sporları Merkezi Temel Atma Töreni

Bitlis'in Ahlat ilçesinde su sporları merkezi için temel atma töreni düzenlendi, proje hakkında bilgi verildi.

22.04.2025 15:53
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Su Sporları Merkezi temel atma töreni düzenlendi.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçede belediye tarafından inşa edilecek merkezin temel atma töreninde konuşan Vali Ahmet Karakaya, sporculara hizmet edecek merkezin hayırlı olmasını diledi.

Karakaya, Van Gölü'nün 430 kilometrelik kıyı şeridinin 240 kilometresinin Bitlis sınırlarında bulunduğunu belirterek, "Şehirlere ve insanlara hizmet etmek gerekiyor. Bu çerçevede değerli Belediye Başkanımız, bu güzel projeyle geldiğinde ciddi heyecan duyduk. Projenin hayata geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ciddi çalışmalar yapıldı." dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin sadece derslerinde başarılı olmasıyla yetinemeyiz. Gençlerimizin sporda da başarılı olmasını, öz güvenli yetişmesini çok önemsiyoruz. İşte böyle bir sahil kentinde, Kubbet-ül İslam şehri Ahlat'ta, bütün vatandaşlarımızın su sporları ve denizciliğe özendirilmesi çok kıymetli. Bu güzel tesisin kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu tesisin, bölgenin en güzel ilçelerinden Ahlat'ımıza ayrı bir değer katacağına yürekten inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızın şimdiden burayı en güzel şekilde değerlendireceğini ifade ediyorum. Bitlis'e hayırlı, uğurlu olsun."

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise projenin 3 etap olarak hayata geçirileceğini bildirdi.

Millete karşı görevini hakkıyla yerine getirmenin çabasında olduğunu dile getiren Gülmez, "Büyük aşkla giriştiğimiz ve Ahlat'ı cazibe merkezi haline getirecek projelerden birinin temel atma töreni için bir aradayız. Yaklaşık 20 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz projemizde, kayıkhane, revir, spor salonları, mescit, duş ve giyim kabinleri, kafeterya ve teras olacak." dedi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Kaymakam Batuhan Bingöl, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta Su Sporları Merkezi Temel Atma Töreni - Son Dakika

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