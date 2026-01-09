Muğla Belediye Başkanı Aras: "Basın, Denetimi Mümkün Kılan ve Demokrasinin Sağlıklı İşlemesini Sağlayan Temel Kurumlardan Biridir"

(MUĞLA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Basın; halkın doğru, güvenilir ve zamanında bilgiye erişim hakkını güvence altına alan, denetimi mümkün kılan ve demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlayan temel kurumlardan biridir. Bu yönüyle basının gücü tüm kurumların ilerletici gücünü doğrudan etkiler" dedi.

Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aras, mesajında şunları kaydetti:

"Basın; halkın doğru, güvenilir ve zamanında bilgiye erişim hakkını güvence altına alan, denetimi mümkün kılan ve demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlayan temel kurumlardan biridir. Bu yönüyle basının gücü tüm kurumların ilerletici gücünü doğrudan etkiler.

"Basın emekçilerinin verdiği mücadele, toplumun tamamı için verilen bir demokrasi mücadelesidir"

Gazetecilik; toplumun gözü, kulağı ve vicdanı olma sorumluluğunu taşır. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi ise eleştirinin tehdit olarak görülmediği; aksine demokratik yönetimin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edildiği bir anlayışla mümkündür. Bugün basın emekçilerinin verdiği mücadele, yalnızca kendi meslekleri için değil; toplumun tamamı için verilen bir demokrasi mücadelesidir.

"Basın özgürlüğünün gerilediği bir ülkede ilerlemeden söz etmek mümkün değildir"

Basının üstlendiği bu hayati rol, özgürlük alanlarının sürekli olarak genişletilmesini zorunlu kılmaktadır. Gazetecilerin, baskılardan uzak, görevlerini yerine getirebildiği bir ortam; düşüncenin sınırlanmadığı, ifade özgürlüğünün daralmadığı ve hakikatin gölgelenmediği sağlam bir demokratik toplumsal zemin oluşturur. Bu çerçevede Basın Özgürlüğü Endeksi gibi uluslararası değerlendirmeler, ülkemizde bu alanda daha ileri adımlar atılması gerektiğine işaret etmektedir. Basın özgürlüğünün gerilediği bir ülkede ilerlemeden söz etmek mümkün değildir.

Özgür, tarafsız ve eleştirel bir basının varlığını; hem kentimiz hem de ülkemiz için demokrasinin gelişmesini sağlayan, denetimi güçlendiren ve toplumsal güveni besleyen temel bir ilerleme dinamiği olarak görüyorum. Çünkü eleştiri, yönetimleri zayıflatan değil; doğru zeminde güçlendiren demokratik bir araçtır.

Bu düşüncelerle; mesleğini büyük bir emek ve özveriyle, çoğu zaman zor koşullar altında sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; sözün özgürce kurulabildiği, eleştirinin değerli kabul edildiği ve çalışma koşullarının iyileştiği bir iklimin güçlenmesini diliyorum."