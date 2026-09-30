Ahmet Çiftçi, Balkan U17 Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Edirne Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Ahmet Çiftçi, Hırvatistan'da düzenlenecek U17 Erkekler Balkan Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Çiftçi, Türkiye'yi ve Edirne'yi temsil edecek.

Açıklamada, uluslararası organizasyonda mücadele edecek Çiftçi'ye ve şampiyonaya katılacak tüm sporculara başarı dileğinde bulunuldu.