Davutoğlu'ndan Kara Harp Okulu Mezuniyet Törenine Tepki - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Kara Harp Okulu Mezuniyet Törenine Tepki

Davutoğlu\'ndan Kara Harp Okulu Mezuniyet Törenine Tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ile yemin etmelerini eleştirerek, bu davranışın tek bir grup mezunun ana kitleden ayrı bir tutum sergilemesi açısından rahatsız edici olduğunu belirtti. Davutoğlu, muhalefetin iktidara karşı etkin bir tepki göstermesi gerektiğini vurgularken, darbe algısı yaratma çabalarına karşı da uyarılarda bulundu.

02.09.2024 18:47
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(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak yemin etmelerine ilişkin, "Alternatif olarak edilen yeminin ve atılan sloganın muhtevasından bağımsız olarak beni rahatsız eden husus bir grup mezunun ana mezun kitlesinden ayrı bir tutum sergilemelidir. Böyle bir grup başka bir gerekçeyle de ayrı bir topluluk oluşturarak farklı bir faaliyet içerisine girseydi yine yanlış olurdu" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin biraraya gelip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin etmesine ilişkin, şunları söyledi:

"Bir grup arkadaşımızın mezuniyet töreninde yaptıkları alternatif yemin töreninde attıkları sloganı konuşuyoruz. Olgun bir devlette, oturmuş bir demokraside bu olay mezuniyet coşkusunu yaratan sıradan bir hadise gibi görülebilir ama bizde böyle olmuyor. Türkiye'nin hiçbir gencinin kalbini kıracak imada bulunmak istemem. Genç kadınlarımızın birinci olması gurur vericidir. Hepsini tebrik ederim ama kaç genç neslimizi slogan ve sembol kavgalarında kaybettiğimizi unutmayalım. Bazı siyasilerin bu görüntüleri paylaşarak geçmişteki olumsuz hatıraların sloganı olmuş 'ordu göreve, genç subaylar rahatsız' tweetleri atmaktaları, diğer siyasilerin de buna karşılık darbe çağrısı şüphesinden hareketle kutuplaşmaya çanak tutmaları, akıl tutulmasıdır. Ben bir siyasetçi ve Harp Akademileri'nde ders vermiş bir akademisyen olarak bu sakil durumu ifade edecek kelime bulamıyorum."

Geçmişteki askeri darbeler ve darbe girişimleri ile yaşanan olayları hatırlatan Davutoğlu, bu konuda herkesi uyaran örnekler olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Alternatif olarak edilen yeminin ve atılan sloganın muhtevasından bağımsız olarak beni rahatsız eden husus bir grup mezunun ana mezun kitlesinden ayrı bir tutum sergilemelidir. Böyle bir grup başka bir gerekçeyle de ayrı bir topluluk oluşturarak farklı bir faaliyet içerisine girseydi yine yanlış olurdu. Mesela aynı anda başka bir mezun grubu ayrı bir köşede başka bir metin okuyarak yemin etseydi, ordumuzun disiplini açısından nasıl bir görüntü ortaya çıkardı. Daha subay oldukları ilk gün, dönem arkadaşlarıyla içerde farklılaşan geleceğin komutanları zamanla diğer arkadaşlarıyla nasıl bir hiyerarşik düzen içine girerdi acaba" dedi.

"İktidara tepki göstermesi gereken muhalefet olarak bizleriz"

Teğmenlerin sosyal medyaya düşen görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle muhalefeti de eleştiren Davutoğlu, "Demokratik sistemlerde iktidara karşı etkin bir muhalefet ile tepki göstermesi gerekenler muhalefet olarak sizlersiniz, bizleriz. Bu görevi başkalarına milletimizin bağrından çıkmış Silahlı Kuvvetlerimizden ve görevleri esnasında seçimlerle iş başına gelmiş demokratik sivil yönetimlerin emrinde çalışacak olan genç subaylarımızdan beklemeyin. Muhalefet görevi sizindir, bizimdir, asla Silahlı Kuvvetler'in değildir" dedi.

Davutoğlu "Bu tablodan yeni bir darbe teşebbüsü algısıyla kendi kitlesini konsolide etmeye çalışan iktidar sahiplerine de sesleniyorum; bu tablodan rahatsızlık duyuyorsanız öncelikle 15 Temmuz'dan sonra girdiğiniz ittifak ilişkilerine, benimsediğiniz kutuplaştırma siyasetine ve bütün uyarılarımıza rağmen sürdürdüğünüz ötekileştirme söylemine bakın ve gereken dersi çıkarın. Liyakat esaslarını göz ardı etmenizin sonucu olan kurumsal zaaflarla ilgili ciddi bir öz eleştiri yapın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Kara Harp Okulu Mezuniyet Törenine Tepki - Son Dakika

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