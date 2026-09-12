Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt evlendi - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt evlendi

Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt evlendi
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Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Sare Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Ravza Öğüt ile Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle evlendi. Nikaha, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

(İSTANBUL) - Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Sare Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Ravza Öğüt ile Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle evlendi. Nikaha, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Davutoğlu ve Sare Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt'ün nikah ve kokteyli bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetli olduğu ancak katılmadığı törene, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Törende; eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmet Yılmaz, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti kurucularından eski Bakan Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de yer aldı.

Nikaha ayrıca CHP Milletvekili İlhan Kesici, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Dalgın, milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Kani Torun, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, eski AK Parti Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, gazeteci Nagehan Alçı, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve Mesut Barzani'nin kardeşi katıldı.

ABDULLAH GÜL TÖRENE KATILAMADI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, uçağının ertelenmesi nedeniyle törene katılamadığı ve çifte mesaj gönderdiği öğrenildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da törene mesaj gönderdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Milletvekili Fahrettin Koca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da törene telgraf gönderdi.

Çiftin nikahını Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıydı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt evlendi - Son Dakika

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