Ahmet Kekeç 4. Yılında Anılacak

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Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 4. yılında Eyüpsultan'daki Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde 17 Kasım'da anılacak.

"Babıali'nin vicdanı ve cesur kalemi" olarak bilinen Ahmet Kekeç hakkında yakın dostları ve meslektaşları konuşacağı, hatıralarını anlatacakları anma toplantısının konuşmacıları arasında Şerif Aydemir, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz ve Suavi Kemal Yazgıç yer alıyor.

Katılımcılar, programdan sonra Ahmet Kekeç'in Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan İmareti arkasındaki hazirede kabrini ziyaret edip, dua edecek.

Kekeç, 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. 14 Kasım 2020'de İstanbul'da vefat etmişti. Kekeç'in köşe yazarlığı yaptığı son gazeteler Star ve Akşam'dı.

Eserleri arasında "Son İyi Şeyler", "Kanamalı Haydut","Yağmurdan Sonra", "Derin Roman", "Oyun Kuranlar ve Oyun Bozanlar", "Cumhuriyet Apartmanı","Ulufer", "Kalanlar" bulunuyor.