İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) kaykay malzemesi almak üzere gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Bu duruşmayı yeni bir mahkeme başkanı yönetecek. Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor.
Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde "Mattia Ahmet İçin adalet" sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; davada bugün dinlenmesi beklenen 7 tanık duruşmaya gelmedi. Tanıkların yokluğu nedeniyle mahkemeye ara verildi. Eğer bu duruşmada da tanıklar hazır bulunmazsa, polis zoruyla getirilmeleri talep edilecek.
Mahkeme Başkanı ara kararını açıkladı. Duruşma 2 Ekim 2025 tarihine ertelendi. 7 tanığın polis zoruyla getirilmesine karar verildi. Ayrıca, 3 ve 4 numaralı sanıkların iddianamesi kabul edilerek ana dosyayla birleştirildi. 2 sanığın tutukluluğu sürecek.
Son Dakika › Güncel › Ahmet Minguzzi davasında duruşma ertelendi, tanıklar için zorla getirme kararı verildi. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?