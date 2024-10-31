Ahmet Özer'in Evinde Arama Görüntüleri

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AHMET ÖZER'İN EVİNDE YAPILAN ARAMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, TUTUKLANAN Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.Diğer yandan görüntülerde aynı gün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar da yer alıyor.

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktıÖzer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN DE EVLERİ ARANDI

Diğer yandan, görüntülerde aynı gün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalara ait anlar da yer alıyor.