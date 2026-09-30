Ahmet Şık, T24 ve sosyal medya engellerini hakikati gizleme çabası olarak niteledi

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Ailem Güvende" başlığı altında sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleri ile T24 hakkında verilen erişim engeli kararına tepki gösterdi. Şık, bu adımları "dijital sıkıyönetimle hakikati gizleme çabası" olarak nitelendirdi.

Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Ailem güvende' yaygarasıyla özgürlük gaspedenlerin tek derdi 'Hanedanlık güvende' demeye devam ederek soyguna devam edebilmek. Sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi de T24'ün kapatılması da dijital sıkıyönetimle hakikati gizleme çabası. Hakikatin ışığı her zaman sızacak bir delik bulur." ifadesini kullandı.