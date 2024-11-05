Ahmet Türk: 'Barışa ulaşmak için diyalog ortamı gerekli' - Son Dakika
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Ahmet Türk: 'Barışa ulaşmak için diyalog ortamı gerekli'

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, kayyum atamalarının ardından yaptığı açıklamalarda, barış ve diyalog çağrısı yaparak, Kürtlerin iradesinin önemine vurgu yaptı. Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye açık olduklarını belirtti.

05.11.2024 17:09  Güncelleme: 17:18
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Haber: Dilan Kutlu Kamera: Dursun Alkaya

(MARDİN) - Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisinin CHP tarafından istismar edildiği iddiasıyla ilgili "Kürtler hangi projenin demokratik bir proje olduğunu veyahut gerçekten demokratik olmayan bir proje olduğunu fark edecek bilinçte ve güçtedir. Bu nedenle bir istismar söz konusu değil" dedi. "Biz elimizi her zaman uzatıyoruz ama bir elde sopa bir elini de uzatarak bu mesele çözülemez. Sopayı bıraksınlar ellerinden, ellerini uzatsınlar. Biz bu eli tutmaya hazırız" diyen Türk, Bahçeli ile de görüşebileceklerini söyledi.

DEM Parti, bugün grup toplantısını Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Mardin'de yaptı. Grup toplantısının ardından yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk, kayyum atamaları hakkında "Genel olarak Kürtleri susturmaya, sindirmeye yönelik bir siyaset izlendi. Bugün de bu siyaset devam ediyor. Ama barış konusunda, hayallerimizi gerçekleştirmek için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz, bu umudu hep taşıyacağız, besleyeceğiz ve büyütmeye çalışacağız." dedi.

"Biz hep elimizi uzattık"

Türk, şunları söyledi:

"Barışı, onurlu bir yaşamı sağlamak yıllardan beri bunun için mücadele veriyoruz. Biz gerçekten Türkiye'yi bu kaostan kurtaracak her türlü girişimlerin içinde olma ihtiyacı ve zorunluluğu duyuyoruz. Bizim için önemli olan burada bir diyalog ortamının oluşması. Eğer bugün CHP ile bir diyaloğumuz varsa biz Türkiye'deki bütün siyasi partilerle görüşmek, konuşmak, tartışmak ve sorunun çözümüne katkı sunacak bir formülü oluşturmak için varız. Yarın pratikleriyle gerçekten sorunun çözümü, demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa Sayın Bahçeli ile de görüşürüz. Bu nedenle kimse bizi istismar edecek durumda da değil. Kürtler bugün politize olmuş bir halk, Kürtler ne istediklerini biliyor. Kürtler hangi projenin demokratik bir proje olduğunu mu veyahut gerçekten demokratik olmayan bir proje olduğunu fark edecek bilinçte ve fark edecek güçtedir. Bu nedenle bir istismar söz konusu değil ama doğru bir pratik, gerçekten Türkiye'deki bütün siyasi partilerin birlikte diyalog ortamını oluşturarak çözüme katkı sunacak bir noktaya taşıyabilir. Bunun için biz zaten hep elimizi uzattık. Biz elimizi her zaman uzatıyoruz ama bir elde sopa bir elini de uzatarak bu mesele çözülemez. Bizim söylemek istediğimiz bu. Sopayı bıraksınlar ellerinden, ellerini uzatsınlar. Biz bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Biz bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Biz halkımızın taleplerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız hiçbir zaman kürsü değil, makam değil. Bizim amacımız halkımızın onurlu bir barışa kavuşmasıdır. Biz bugün bunun mücadelesini yürütüyoruz. Bunu yürütmeyi de devam edeceğiz.

"Barış konusunda, hayallerimizi gerçekleştirmek için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de el uzatması ve 22 Ekim'deki çağrısının ardından kayyum atamalarının anımsatılarak "Bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz" sorusu üzerine Türk, şöyle konuştu:

"Tavrıyla pratik birbirine uymuyor. Pratikte ne var? Neyi getirecekler? Bizden talepleri nedir? Bu konuda neler düşünüyor? Biz bunları görmeden, bu konuda bir diyalog oluşturulmadan söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Ama ilk günden beri 'uzatılan ele değer veriyoruz' dedik, ama pratikte nelerle karşılaşacağımız konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda gerçekten nasıl bir yol ve yöntem istiyorlar bunu da açıklamıyorlar. Bu konuda susmak ve beklemek gibi bir zorunluluk var. Partimin tüzel kişiliği varken partim adına bunları söylemiyorum, şahsi düşüncelerim olarak bunu dile getiriyorum. Bir yerde elini uzatırken diğer elinde sopa tutarak sorunlar çözülmez, diyalog ortamı oluşmaz."

Türk, kayyum atamaları üzerine bir başka soru üzerine de "Bugün Kürt halkı politize olmuş bir halk. İradesini ortaya koyuyor. Bu iradeyi kırmaya çalışan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Genel olarak Kürtleri susturmaya, sindirmeye yönelik bir siyaset izlendi. Bugün de bu siyaset devam ediyor. Ama barış konusunda, hayallerimizi gerçekleştirmek için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz, bu umudu hep taşıyacağız, besleyeceğiz ve büyütmeye çalışacağız. Bunun için önümüze ne gelecek, nasıl bir sofra gelecek, sofranın üzerinde bir şey var mı yok mu sadece bomboş bir sofra mı olacak bunu zaman içinde göreceğiz. Bugün sofranın üstünde bir çorba bile yok. Ona göre elbetteki partimiz, siyasetimiz, demokrasi, güçlerimiz bu konuda düşüncelerini ortaya koyacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahmet Türk: 'Barışa ulaşmak için diyalog ortamı gerekli' - Son Dakika

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