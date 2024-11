Ahmet Türk\'ten Bahçeli ile Görüşme İddialarına Yanıt

Güncel

(TBMM) - Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" açıklamasından önce konuşan Türk, "Öyle bir talebimiz yok, öyle bir randevu da yok. Elbette görüşme teklifini değerlendiririz, barışa katkı sunacak her eli tutar sıkarız bu konuda sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Bahçeli ile görüşme iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret eden Türk burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk şunları söyledi;

"Öyle bir talebimiz yok, öyle bir randevu da yok. Bu ülkenin barışı bizim için çok değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi de gerçekten canı gönülden destekleriz ama bu barışın onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği halkların özgür eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak bütün çalışmaların halkların kardeşliğini esas alan bütün halkları ortak demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barışa anca bu şekilde gidebiliriz barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılabilinir. Bu ülkede biz başından beri halkların kardeşliğini savunan bir siyasi anlayışa sahibiz. Halkların ortaklaştığı bir gelecek için hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Bunun sağlanması konusunda çaba gösteriyoruz. Böyle bir anlayışla mesele bakan herkesi kucaklarız. Kürt meselesi şöyle bir şey; Kürt halkının varlığını, kimliğini, kültürünü inkar etmeden onun bir hak olduğu içselleştirmişseniz bu meseleyi çözersiniz ama bunu içselleştirmemişseniz. Çözümün de kolay olmadığını ifade etmek isterim. Halkın iradesine ipotek konulmasını asla kabul edemeyiz. Demokratım diyen halk iradesine saygılı olmak zorundadır.

"Elbette görüşme teklifini değerlendiririz"

Başından beri bu konudaki düşüncelerimizi çok açık bir şekilde ifade ettik. Sonuç olarak kayyum halk iradesinin ortadan kaldırılmasıdır. Bir mahkeme açıldığı için bir itirafçının söylemi üzerine kayyum atamanın hukuki olmadığını ifade etmek istiyorum. Elbette görüşme teklifini değerlendiririz, barışa katkı sunacak her eli tutar sıkarız bu konuda sıkıntımız yok. Biraz zamana ihtiyaç var bugün her şey çok flu. Şu anda hesaplanmış bir görüşme yok ama ilerle olabilir mi bilmem. Sürece katkı sunacak bir rol oynaması gerekiyor. Toplumu halkı barışa hazırlaması konusunda gerçekten yapılması gerekenler var. Bir proje olarak ortaya koymak, çünkü siz toplumu da ikna etmek zorundasınız. Bunun en önemli ayağı medyadır. Medya üstüne düşen rolü oynaması gerekir. Bu konuda o hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Her her şeyden önce bunu ifade etmesi gerekiyor. Elbette sürece çomak sokmak isteyen insanlar olabilir özellikle bu konuda duyarlı olmak gerekir diye düşünüyorum.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan kayyum atamaları bir taraftan müzakereye dönük ya da görüşmelere dönük yapılan çağrılar birbiriyle çelişki yaratıyor. Bu yüzden herkesin bu dönem elini değil artık gövdesini taşın altına koyma zamanı geldi. Bu topraklar kana, acıya doydu. Annelerin ağlamaması için bir yerden onurlu barış için adım atılması gereken bir sürece girmek isteriz. Bu konuda biz hem DEM Parti olarak hem de eski İmralı heyet üyeleri olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye elbette hazırız. Böyle bir süreç oldukça önemli bir süreç olur Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlar. Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne katkı sağlar bu da Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir süreç olur. Bu konuda yapılan çağrıların önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrı da önemli. Bu anlamda yapılan çağrılar bizim için kıymetlidir."