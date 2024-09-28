Ahmet Ümit, İzmir Sanat Söyleşileri'nde Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahmet Ümit, İzmir Sanat Söyleşileri'nde Okurlarıyla Buluştu

Ahmet Ümit, İzmir Sanat Söyleşileri\'nde Okurlarıyla Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri'nin ilk konuğu şair ve yazar Ahmet Ümit oldu. Ümit, Türkiye'nin siyasi çalkantılarını ve yazarlık yolculuğunu anlattı, yeni kitabı 'Yırtıcı Kuşlar Zamanı' ile ilgili sürprizler paylaştı.

28.09.2024 16:52  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri'nin ilk konuğu şair ve yazar Ahmet Ümit oldu. İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğündeki söyleşide, Türkiye'nin yaşadığı siyasi çalkantıları anlatan Ümit, yazarlığa adım atmasını sağlayan anılarını da paylaştı.

Şair ve yazar Ahmet Ümit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği İzmir Sanat Söyleşileri'nin ilk konuğu oldu. İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde İzmir Sanat'ta düzenlenen söyleşide, Ahmet Ümit anılarını paylaştı. Gençlik yıllarından başlayarak çeşitli dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı siyasi çalkantılar içerisinde başından geçen olayları anlatan Ümit, yazarlığa adım atışına ilişkin anılarını da paylaştı. Ümit, aklında hiç yokken cinayet romanlarına geçiş serüvenini, Başkomser Nevzat karakterinin hikayesini, Türkiye'deki cinayet roman yazarlığının geldiği noktayı salonu dolduran okurlarına aktardı.

Yeni kitapta okuyucuları sürpriz bekliyor

Salı günü piyasaya çıkması beklenen yeni romanı "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" ile ilgili de konuşan Ahmet Ümit, okuyucularını Başkomser Nevzat'la ilgili bazı sürprizlerin beklediğini açıkladı. Salondaki izleyicilerden gelen sorulara cevap veren usta yazar programın sonunda çekilişle belirlenen 20 şanslı izleyicisine kitaplarını hediye etti.

İzmir Sanat Söyleşileri devam edecek

İzmir Sanat Söyleşileri kapsamında tanınmış edebiyatçılar ve sanatçılar, Tuğrul Keskin tarafından konuk edilecek. Etkinliklerde kültür, sanat ve gündem üzerine konuşmaların yanı sıra konuğun güncel üretimlerine ve sanat yaşamına dair sohbetler de olacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Ahmet Ümit, Edebiyat, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Emlak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Ümit, İzmir Sanat Söyleşileri'nde Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:02:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Ümit, İzmir Sanat Söyleşileri'nde Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement