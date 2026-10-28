İranlılar \'Sis ve Gece\'yi izinsiz diziye çevirdi, Ahmet Ümit para istemedi: Bir telefon yeterdi

Yazar Ahmet Ümit, Samsun Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Kitap Fuarı'na katılan yazar Ahmet Ümit, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

PARA DA TELİF DE İSTEMİYORUM

Ümit, "Sis ve Gece" romanını izinsiz diziye uyarlayan İranlı yapımcıların kendisini galaya davet etmesi durumunda gidip gitmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çağırsalar, yani izin için arasalar giderdim ama çağırmadılar. Para falan istemiyorum. Telif de istemiyorum. Sadece bir telefon açıp, 'Biz senin romanını diziye uyarlayacağız. Memleketin durumunda fena, bize destek verir misin?' deseler, 'Helalühoş olsun kardeşim' derim."

ARKADAŞLARIMLA KONUŞUR GİBİ YAZIYORUM

Gerçek dünyanın her zaman kurgunun önünde olduğunu vurgulayan Ümit, "Hayattan daha renkli bir roman düşünemiyorum. Sonuçta yazdığımız bütün romanlar ne kadar fantastik olsa da hiçbir zaman hayattaki gibi canlı ve renkli olmayacaktır. Kurgunun kendisi hayattan daha değerli olamaz." dedi.

Samimiyetle yazmaya çalıştığını belirten Ümit, "Arkadaşlarımla konuşur gibi yazıyorum. Yazarken de yazdığım kitabın hakkını vermeye çalışırım. Yani mesela 'Roma'nın Beş Günü' romanım için Roma'ya gittim. Çünkü o sokakları görmem lazım. Çok yoğun araştırma süreci geçirdim." ifadesini kullandı.

Gençlerin kendisini sevmesinin nedenlerinden birinin romanlarının yapısı olduğunu anlatan Ümit, "Heyecan dolu, merak dolu, entrikası güçlü romanlar okurken sıkılmıyorlar. O nedenle okurlar bizi yalnız bırakmıyor, kitapları okuyorlar." diye konuştu.

Yazar Ahmet Ümit, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.