AİHM Kararları Yunanistan Tarafından İhlal Ediliyor - Son Dakika
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AİHM Kararları Yunanistan Tarafından İhlal Ediliyor

Batı Trakyalı Türkler, AİHM kararlarının Yunanistanca uygulanmasını talep etti.

12.11.2024 19:47
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Batı Trakyalı Türkler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) dernekleriyle ilgili verdiği kararların, Yunanistan tarafından uygulanmasını istedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Batı Trakya Türk toplumuna ait üç derneğin örgütlenme özgürlüğü kapsamında AİHM'de kazandıkları davaların kararlarının Yunanistan tarafından 16 yılı aşkın süredir uygulanmadığını söyledi.

Bu durumun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Yunanistan'ın yükümlülüklerini ihlal ettiğini gösterdiğini vurgulayan Habipoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne çağrıda bulunarak Yunanistan'ın hukukun üstünlüğünü göz ardı etmesine karşı ihlal prosedürünün başlatılması gerektiğini belirtti.

Habipoğlu, "Sözleşme'nin 46. maddesine göre AİHM'nin nihai kararlarının uygulanmasını denetlemekle görevli olan Bakanlar Komitesi, ülkemizin hukukun üstünlüğünü hiçe saymasına daha fazla izin vermemeli." ifadesini kullandı.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB) ile konuyu 2005'te AİHM'ye taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan, Yunan mahkemelerinin AİHM kararlarına uyum sağlamasına yönelik düzenleme, muhalefet partilerinin itirazları üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek, 2017'de Yunan Parlamentosu tarafından onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.

Kaynak: AA

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