AİHM, Osman Kavala\'nın Serbest Bırakılmasını İstedi

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasından sorumlu Raportörü Sergiy Vlasenko, AİHM'in Osman Kavala kararına ilişkin, "Türk makamlarını karara tam olarak uymaya, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını sağlamaya ve bu önemli kararın diğer yönlerini uygulamak için gerekli adımları atmaya çağırıyorum" dedi.

AİHM Büyük Dairesi, Gezi Parkı davasında hükümlüsü Osman Kavala'nın, 2019 sonrasındaki tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargılamasına ilişkin yeni başvurusu hakkındaki kararını dün açıkladı. AİHM, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beş ayrı maddesini ihlal etmekten mahkum etti ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

AKPM'nin AİHM kararlarının uygulanmasından sorumlu Raportörü Sergiy Vlasenko, karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Vlasenko açıklamasında şunları kaydetti:

"Karar, Türkiye'nin insan hakları savunucularına, siyasi muhaliflere ve gazetecilere karşı ceza yargılamasının sistematik olarak kötüye kullanılması sorununu ele almasını, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyen yapısal eksiklikleri gidermesini, AİHM kararlarının ulusal düzeyde uygulanmasına öncelik vermesini ve indirilemez müebbet hapis cezaları gibi sistematik bir sorunu çözmesini gerektirmektedir.

Bu yeni karar, yalnızca Osman Kavala davası açısından değil, Türkiye'de hukukun üstünlüğü açısından da bir uyarı niteliğinde olmalıdır. Türk makamlarını karara tam olarak uymaya, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını sağlamaya ve bu önemli kararın diğer yönlerini uygulamak için gerekli adımları atmaya çağırıyorum."