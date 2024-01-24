AİHM, Yunanistan\'ı Sığınmacı Çocuğa Yapılan Muamele Nedeniyle Mahkum Etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sığınma talebinde bulunan refakatsiz bir çocuk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı muamele gördüğü gerekçesiyle Yunanistan'ın 8 bin avro ödemesine hükmetti.
Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin 3. maddesini ihlal ettiğine karar veren AİHM, 16 yaşındaki başvuru sahibi O.R'ye 8 bin avro maddi tazminat ödenmesini karara bağladı.
Afganistan vatandaşı refakatsiz O.R, sığınma talebinde bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2018'de 6 ay boyunca güvenlik, barınma, hijyen, yiyecek ve bakıma erişim imkanından mahrum kalmıştı.
AİHM, 17 Ocak'ta da, 2014'te Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Keçi Adası (Pserimos) açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenlere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etmişti.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesinin ihlal edildiğine karar veren AİHM, Yunanistan'ın, başvuru sahiplerine 80 bin avro maddi tazminat ödemesine hükmetmişti.
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