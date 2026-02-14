Engelli ve Yaşlılara Taşıma Desteği Artıyor - Son Dakika
Engelli ve Yaşlılara Taşıma Desteği Artıyor

14.02.2026 12:53  Güncelleme: 14:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ile gazilere sunulan ücretsiz taşıma desteği kapsamında şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağlanan gelir desteği ödemelerinin yüzde 30 oranında artırıldığını belirterek, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağladığımız gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık."

Artış ile birlikte; Özel deniz yolu ulaşımı araç desteğini 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye, Ankara ve İstanbul'da araç başına desteği 6 bin 210 TL'den 8 bin 73 TL'ye, Büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye, Büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL'den 4 bin 844 TL'ye yükselttik. Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

