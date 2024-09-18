"Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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"Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı

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Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" açıklamasıyla tartışma yaratan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile ilgili çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı. Ensarioğlu'nun cezaevinde tutuklu olan amca Salim Güran ile Meclis'te iktidar kulisinde çay içtiği görüntü internete düştü.

18.09.2024 15:42
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilk tutuklanan isim amcası Salim Güran olmuştu. Dosyanın itirafçısı Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın kendisine verdiğini iddia etmişti.

AİLE İÇİN 'DOSTUMUZ' DEMİŞTİ

Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra katıldığı televizyon programında açıklama yapan AK Partili Galip Ensarioğlu ise "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" demişti. Ensarioğlu'na açıklamaları nedeniyle tepki gösterilirken, Ensarioğlu ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirmişti.

'Aile bizim dostlarımız' demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı

MECLİS KULİSİNDE ÇAY

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Amca Güran ile Ensarioğlu'nun Meclis'te iktidar kulisinde çay içtiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta Güran ve Ensarioğlu ile birlikte 2 kişi daha bulunuyor.

HERKES GİREMİYOR

TBMM'de söz konusu kulislere her ziyaretçi giremiyor. Buraya bir milletvekili veya danışmanı eşliğinde girilebiliyor. Meclis Genel Kurulu kapılarının doğrudan buraya açılması nedeniyle söz konusu alan Meclis polisi tarafından daha fazla korunuyor.

"Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel 'Söylemememiz gereken şeyler var' demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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