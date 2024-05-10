Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini başlattı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Bakanlık, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürerek bugüne kadar toplam 80,4 milyar lira destek sağlamış olacak. Ayrıca, düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden programa dahil ettiklerini belirtti. Bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapılacak.

10.05.2024 14:03
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirterek, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmadığı için düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini hatırlattı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını anlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."

Kaynak: AA

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