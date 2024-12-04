Aile Hekimlerinden Yönetmelik Protestosu

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(İSTANBUL) - Eziyet yönetmeliği' olarak adlandırdıkları düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle iş bırakan aile hekimleri, eylemlerinin üçüncü gününde İstanbul'da Şişli Cevahir AVM önünde bir araya geldi.

Aile hekimliği çalışanları iş bırakma eyleminin üçüncü gününde bugün İstanbul'da Şişli Cevahir AVM önünde buluştu. "Eziyet Yönetmeliğini İstemiyoruz" ve "Vergide Adalet İstiyoruz" pankartları açılan eylemde, İstanbul Tabip Odası geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan açıklama yaptı. Ercan, "Halk sağlığına zarar veren ve hekimlerin özlük haklarını geriye götüren yönetmeliği çöpe atacağız" dedi. Ercan, yönetmeliğin Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'ne de aykırı olduğunu vurguladı.

"Eziyete Hayır" balonlarının uçurulduğu eylem, broşür dağıtımı ve müzik dinletisiyle sona erdi.